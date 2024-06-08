أمسية تكريمية للأديب محمد أبو معتوق في حلب

حلب-سانا

أقامت مديرية الثقافة في حلب بالتعاون مع جمعيتي بيت القصيد وأصدقاء اللغة العربية الثقافيتين اليوم أمسية تكريمية احتفاء بنتاج الأديب محمد أبو معتوق على خشبة مسرح الفنان عمر حجو بالمركز الثقافي العربي في العزيزية.

وبيّن مدير الثقافة بحلب جابر الساجور في تصريح لمراسل سانا أن الأمسية التكريمية تمثل واحدة من سلسلة الأمسيات التي تحتفي بمشوار إحدى الشخصيات الأدبية والثقافية والفنية تكريما لما قدموه من نتاج فكري وأدبي على مدى عقود وأغنوا المكتبة العربية بعشرات المؤلفات.

بدوره نوه الأديب أبو معتوق بخصوصية التكريم في تلخيص محبته لمدينته ومحبة أهلها له المبنية على الانتماء والترابط والتي حاول أن يعبر عنها بمؤلفاته في الأدب والمسرح والسينما والتلفزيون.

من جهته لفت رئيس مجلس إدارة جمعية بيت القصيد الثقافية أمجد بري إلى أهمية الأمسية في خلق جو تفاعلي بين الأديب أبو معتوق وجيل الشباب ولا سيما المهتمين والمحبين للأدب والشعر إضافة إلى تقدير جهود الأديب في بنائه جسر تواصل مع فئة الشباب من خلال جائزة القصة القصيرة التي تشاركه الاسم ويتشارك فيها خبرته مع الجيل الجديد.

فيما أشار رئيس جمعية أصدقاء اللغة العربية جمال طرابلس إلى مشوار الأديب أبو معتوق المتمثل بلقبه (كتاب حلب) والذي عبّر عن مدى حرصه على إظهار روح مدينته في مختلف الأجناس الأدبية ضمن 30 كتاباً ومسرحية بأسلوب فريد.

تضمنت الأمسية عرض فلم وثائقي تعريفي عن الأديب أبو معتوق وفقرات فنية جسدت أعماله بالمسرح والشعر الغنائي والأدب.

يذكر أن الأديب محمد أبو معتوق من مواليد مدينة حلب عام 1950 وتخرج من جامعتها باختصاص اللغة العربية وآدابها وقدم أعمالا عدة في الأدب والدراما والسينما والمسرح ونال عليها جوائز عديدة منها جائزة الدولة التقديرية وجائزة اتحاد الكتاب العرب في سورية بالإضافة إلى الجوائز العربية.

أوهانيس شهريان

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