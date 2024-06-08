اتحاد الكتاب العرب يشارك الجبهة التركية المناهضة للإمبريالية في فعالية حول التطورات في فلسطين

دمشق-سانا

عقب استضافة اتحاد الكتاب العرب في سورية وفد الجبهة التركية المناهضة للإمبريالية وفرقة يوروم التركية خلال الفترة الماضية، نظمت الجبهة فعالية عبر الفيديو حول التطورات في فلسطين وعملت على تقديم معلومات حول الزيارة الأخيرة إلى سورية بالإضافة إلى الحديث عن مقاومة الشعب السوري ضد الإمبريالية والصهيونية منذ عام 2011.

“حرية فلسطين ليست قضية تخص الفلسطينيين وحسب، بل تخص كل الأحرار في العالم، الذين تحاول الإمبريالية والصهيونية سحقهم” هذا ما ذكره رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني خلال كلمة ألقاها خلال الفعالية التي عقدت في جامعة أثينا للقانون باليونان.

وأشار حوراني في كلمته عبر الفيديو إلى أن نضال الشعوب سيهزم الإمبريالية كما رأينا في فلسطين وسورية واليمن وإيران والعراق ولبنان وجنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها.

وختم حديثه قائلاً: نحيي التضامن الأممي للشعوب التي تقف مع فلسطين، وطلاب الجامعات وكل الشعوب التي تكافح ضد الإمبريالية العدو المشترك.

بدوره تحدّث خلال الفعالية عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سورية عمر مراد عن آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن جميع أطراف المقاومة الفلسطينية يقاتلون جنباً إلى جنب مع الشعب الفلسطيني ضد القتلة الصهاينة الذين يواصلون سياسة الإبادة الجماعية بدعم أمريكي.

وأشار إلى أن الصهيونية بدعم الإمبريالية تريد تدمير غزة بأكملها لأنهم يعلمون أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أبداً وقال إن العمليات العسكرية للمقاومة في فلسطين وفي تشرين الأول الماضي تجسد النضال الفلسطيني لنيل الحقوق المشروعة بدعم من محور المقاومة في المنطقة.

بدورها قدّمت عضو جبهة مناهضة الإمبريالية كونستانتينا كارتسوتي التي أدارت الجلسة معلومات عن زيارة وفد الجبهة وفرقة يوروم إلى مناطق مختلفة في سورية مثل دمشق وحلب واللاذقية ومعلولا، مؤكدة أن الشعب السوري يواصل نضاله جنباً إلى جنب مع كافة الدول والمنظمات الداعمة للشعب الفلسطيني ومحور المقاومة في المنطقة وحول العالم.

ودعت كارتسوتي إلى وحدة الشعوب الحرة في مواجهة الإمبريالية والحكومات العميلة لها وشددت على أهمية استمرار النضال والمقاومة حتى تحقيق النصر.

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