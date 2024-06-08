انطلاق فعاليات كرنفال حمص الأول بمشاركة أكثر من 65 شركة محلية

حمص-سانا

بمشاركة أكثر من 65 شركة صناعية وتجارية من مختلف المحافظات انطلقت اليوم فعاليات كرنفال حمص الأول من أمام الساعة الجديدة وسط المدينة باتجاه مدينة المعارض في حي الوعر.

ورافق الكرنفال الذي تنظمه مؤسسة ليلى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع مجلس مدينة حمص وغرفة التجارة عروض ترفيهية ومسابقات ثقافية وهدايا وجوائز رمزية للمشاركين وصولا إلى صالة المعارض في الوعر التي ضمت معرضاً لمجموعة واسعة من مستلزمات العائلة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية والمنظفات ولوازم الديكور والأدوات الكهربائية والألبسة وضيافة العيد بأسعار مدروسة وحسومات مناسبة.

رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب أشار في تصريح للصحفيين إلى أنه تم اختيار توقيت المعرض قبل عيد الأضحى ليتسنى للمواطنين التسوق ضمن مكان واحد وبأسعار منافسة لافتا إلى تقديم كافة التسهيلات للعارضين وتأمين احتياجاتهم ومراقبة الأسعار بحيث تكون أقل من السوق.

بدوره أشار رئيس غرفة تجارة حمص إياد السباعي إلى أن الغرفة تسعى لتوسيع نوافذ البيع عبر المعارض والمؤتمرات بمشاركة شركات وطنية متنوعة تقدم حسومات على الأسعار تصل في بعض الأجنحة حتى 30 بالمئة بالإضافة لدعم وتعزيز جهود القطاع الخاص وأصحاب المشاريع وحثهم على مضاعفة استثماراتهم في مجال الصناعات المحلية وتطورها تلبية لاحتياجات السوق.

مدير الشركة السورية للأعمال ومنظم الكرنفال أحمد نبهان أوضح أن المعرض يضم شركات صناعية وتجارية وخدمية بعضها يشارك للمرة الأولى بهدف التركيز على تقديم العروض للمواطن من الشركات الأم المصنعة، مبينا أنه تم توزيع بطاقات تسعير على الأجنحة توضح مقدار الحسم على المنتج قبل وبعد المعرض.

مسؤول الإعلام ضمن مؤسسة “كم أسعى للتفوق” التنموية الاجتماعية خالد الصالح لفت إلى أن المشاركة بالمعرض تهدف إلى التعريف بعمل ونشاط المؤسسة وسعيها لبناء قدرات المجتمع المحلي اقتصادياً واجتماعياً ومهنياً للوصول إلى مجتمع مستدام من خلال تقديم العديد من الكورسات التدريبية في مجالات التنمية البشرية والتدريب المهني واللغات وتشجيع ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة.

ورأى نبهان الليمون الذي يعرض في جناحه تشكيلة واسعة من المنظفات والمحارم أن المعارض تشكل بيئة مناسبة للترويج لمنتجاته وتسويقها والوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين والمستهلكين.

من جهته أوضح أسامة الحسين القادم من دمشق لعرض منتجاته من المساحيق الغذائية والمشروبات أن مشاركته بالمعرض تأتي بهدف التعريف بمنتجاته والترويج لها والإجابة عن استفسارات المستهلك و إلغاء دور الوسيط و إيصال المنتج إلى المستهلك مباشرة وبالتالي تخفيف العبء المادي عليه.

وعرضت منى سمرو من طرطوس ضمن جناحها تشكيلة واسعة من الإكسسوارات والأشغال اليدوية والألبسة النسائية مبينة أن مشاركتها بالمعرض تسهم في زيادة خبرتها وفرصة لتسويق منتجاتها والتعريف بها.

يشار إلى أن المعرض يستقبل الزوار حتى الـ 15 من الشهر الحالي .

رشا محرز

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