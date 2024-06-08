زاخاروفا: روسيا ستتخذ جميع الإجراءات رداً على تصرفات الناتو

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها ستتخذ جميع الإجراءات بما فيها نشر الأسلحة رداً على تصرفات دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع قناة روسيا اليوم “كل ما ستفعله روسيا على هذا المسار سيكون ردًا على تصرفات دول حلف الناتو كما سيتم تقديم الرد المناسب على ما تفعله كل دولة على حدة”.

وأضافت زاخاروفا: “ما سيكون عليه الأمر يعتمد على الأعمال المدمرة التي نتمنى ألا تحدث رغم أننا من ناحية أخرى واقعيون ونسمع ما تقوله العواصم الغربية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعد مشاركة مباشرة للدول الغربية في الأزمة الأوكرانية، إذ إنه ليس بإمكان العسكريين الأوكرانيين استخدام صواريخ اتاكمس وستورم شادو بشكل مستقل.

وفي سياق آخر انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية التقارير الغربية المليئة بالعدوان الوحشي وكلمات الكراهية وفي المقام الأول ضد روسيا أو الصين أو أولئك الذين لديهم وجهة نظرهم الخاصة حول الأحداث في العالم.

ورأت زاخاروفا أن مشاهدة وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية أو مواقع الإنترنت التي يتم بثها في بعض البلدان في أوروبا لبضعة أيام قد تصيب الشخص بالمرض ومن ثم على الأرجح بالجنون.

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