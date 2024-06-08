كولومبيا تقرر وقف بيع الفحم لكيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب استمرار عدوانه على غزة

بوغوتا-سانا

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اليوم أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب استمرار عدوانه على قطاع غزة المنكوب.

وقال بيترو في حسابه على منصة “إكس”: سنوقف صادراتنا من الفحم إلى “إسرائيل” حتى توقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

من جهتها أصدرت وزارة التجارة والصناعة مرسوماً أوضحت فيه أن “وقف تصدير الفحم سيسري حتى الاحترام التام للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في إطار عملية تطبيق اتفاق منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة”.

وكان الرئيس الكولومبي أعلن في الأول من أيار الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدوانه المتواصل على غزة وانتهاجه الإبادة الجماعية.

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