جوخدار يلتقي صناعيي مدينة الشيخ نجار في حلب… وصالة جديدة بالخدمة في الشركة السورية للغزل والنسيج

حلب-سانا

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار اليوم مع أصحاب المنشآت الصناعية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، واقع العمل وسبل تذليل الصعوبات التي تعترضهم، وآليات توفير حوامل الطاقة وتأمين مستلزمات الإنتاج.

وزار جوخدار عدداً من المعامل المخصصة لصناعة النسيج وخيوط السوكلير والأقمشة وصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوية ومستحضرات التجميل وصناعة البوظة، وتم بعد ذلك وضع صالة التريكو بالخدمة في الشركة السورية للغزل والنسيج.

وركزت مداخلات الصناعيين على المطالبة بتوفير حوامل الطاقة من محروقات، وتخفيض أسعار الكهرباء الصناعية، وتأمين مستلزمات الإنتاج الأولية، وضرورة تمييز الرسم الصناعي عن التجاري لتحقيق المنافسة والتصدير، وإعفاء أصحاب المنشآت الصناعية من الرسوم والضرائب أثناء إعادة التأهيل والترميم، والتخفيف من الإجراءات الروتينية لمنح إجازات التصدير، وتخفيض أسعار أسطوانات الأوكسجين الصناعي، وتأمين المواصلات لنقل العمال في المدينة الصناعية.

وأوضح وزير الصناعة أهمية التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة الحصار الاقتصادي وآثاره السلبية، وتطوير الصناعة وزيادة الإنتاج من خلال إجراء الجلسات الحوارية والنقاش مع الصناعيين والاستفادة من رؤيتهم في اتخاذ القرارات، مؤكداً سعي الحكومة المتواصل إلى تحقيق المزيد من الانفتاح على الصناعيين وتلبية مطالبهم، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الصناعية والحرفية لإعادة تأهيل البنى التحتية فيها، مع الاستمرار بتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة لتتحول إلى متوسطة وكبيرة، وإحداث شراكة حقيقية مع الصناعيين للاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية.

وفي تصريح للصحفيين، بين الوزير جوخدار أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المنشآت الصناعية العاملة في الشيخ نجار، ووصل إلى 945 منشأة، منها 70 منشأة بدأت الإنتاج العام الحالي، و30 منشأة حصلت على تراخيص جديدة استعداداً لمباشرة العمل فيها، لافتاً إلى أن جميع الطروحات المقدمة من الصناعيين ستتم مناقشتها، وإعداد مذكرة خاصة للجنة الاقتصادية بهدف معالجتها ودعم توريد خطوط إنتاج جديدة.

وأضاف الوزير جوخدار: إن الشركة السورية للغزل والنسيج تستعيد عافيتها بجهود العمال والفنيين فيها، حيث تم وضع صالة إنتاج أقمشة التريكو الجديدة بالخدمة، إضافة إلى إعادة 15 نولاً للعمل سابقاً، والحكومة تقدم الدعم الكامل لإعادة النشاط والحياة لكل المنشآت الصناعية المتوقفة وتطوير خطوط الإنتاج فيها.

وقال مدير الشركة السورية للغزل والنسيج عمار اليوسف: إن صالة التريكو تتألف من خمس ماكينات لإنتاج أقمشة التريكو وخيوط الأكرليك، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف قطعة بالعام ضمن وردية واحدة قابلة للمضاعفة، كما تنتج الشركة الشاش الطبي عبر 30 نولاً، وعبر نولين لصناعة شراشف الجاكار والبرادي.

شارك في الجولة محافظ حلب حسين دياب، ومدير المدينة الصناعية بالشيخ نجار حازم عجان، ومدير الصناعة بحلب سامر عودة.

قصي رزوق

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