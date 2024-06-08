المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة للعدو الإسرائيلي تحصنت داخل أحد المنازل شرق حي الزيتون بمدينة غزة بعبوة “رعدية”، وتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الوزير المنجد يبحث مع مدير عام منظمة العمل الدولية سبل تطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الأعمال
2024-06-08
المقداد يبحث مع وزير خارجية الإمارات تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات
2024-06-08
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي
2024-06-08
طلاب المعاهد العربية للموسيقا يقدمون عزفاً فنياً ضمن أمسية بالمخيم الصحي في بيلاروس
2024-06-07
السفارة السورية في قبرص تنظم فعالية بعنوان “رغماً عن الإرهاب.. سورية ستبقى مهد الحضارات”
2024-06-06
بمشاركة سورية… انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
2024-06-06
الوزير المنجد من جنيف: ضرورة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية
2024-06-06
محليات
“الدار المسقية”… مسير بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في دمشق القديمة
2024-06-08
شعبان: الغرب حاول بسرديته ولغته حول ما يجري في فلسطين أن يُخرج العمل المقاوم من سياقه التاريخي
2024-06-08
توزيع مساعدات لطلاب من محافظة الرقة قاطنين في اللاذقية
2024-06-08
أساليب وآليات الدعم الزراعي محور ندوة حوارية بالسويداء
2024-06-08
الحرارة إلى انخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها
2024-06-08
المجلس العلمي الفقهي: 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك
2024-06-07
طقس الغد.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها
2024-06-07
رياضة
تربية الخيول العربية الأصيلة مهنة متوارثة عن الآباء في درعا
2024-06-07
منتخب سورية الأول بكرة القدم يخسر أمام منتخب كوريا الديمقراطية في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا
2024-06-06
كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية بكرة القدم للقاء منتخب كوريا الديمقراطية بتصفيات كأس العالم
2024-06-06
بفوزه على الكرامة.. الوحدة بطلاً لدوري كرة السلة للرجال
2024-06-04
ريال مدريد يعلن تعاقده مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي
2024-06-03
مهرجان اليوم الآسيوي للبراعم… بمشاركة 100 طفل وطفلة في حمص
2024-06-03
منتخب سورية الأول بكرة القدم ينهي تحضيراته للقاء منتخب كوريا الديمقراطية
2024-06-03
اقتصاد
كوبياكوف: إبرام اتفاقيات بقيمة 71.8 مليار دولار خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
2024-06-08
انخفاض سعر غرام الذهب في السوق المحلية 15 ألف ليرة
2024-06-08
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي
2024-06-08
تعرّف على معايير تصنيف الفنادق السياحية في سورية
2024-06-07
الذهب يتجه لأول مكاسب في ثلاثة أسابيع مع تراجع الدولار
2024-06-07
المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات
2024-06-06
تحويل دفعة جديدة من قيم الأقماح المسوقة في الحسكة
2024-06-06
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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جوخدار يلتقي صناعيي مدينة الشيخ نجار في حلب… وصالة جديدة بالخدمة في الشركة السورية للغزل والنسيج
مشاركون في جناح الطاقات المتجددة: معرض (بيلدكس) فرصة لتبادل الخبرات حول مجالات استخدام الطاقة البديلة
الوزير المنجد يبحث مع مدير عام منظمة العمل الدولية سبل تطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الأعمال
المقداد يبحث مع وزير خارجية الإمارات تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي
الحرارة إلى انخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها
المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة للعدو الإسرائيلي تحصنت داخل أحد المنازل شرق حي الزيتون بمدينة غزة بعبوة “رعدية”، وتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب
2024-06-08
2024-06-08
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