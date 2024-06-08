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المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة للعدو الإسرائيلي تحصنت داخل أحد المنازل شرق حي الزيتون بمدينة غزة بعبوة “رعدية”، وتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب

2024-06-08

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الناطق باسم كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية: ما نفذه العدو الصهيوني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة جريمة حرب مركبة وأول من تضرر منها أسراه الذين قتل بعضهم أثناء العملية، وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم

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