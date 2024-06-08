المقاومة الفلسطينية: مجزرة النصيرات تؤكد طبيعة كيان الاحتلال الفاشي وتصعيده لحرب الإبادة

القدس المحتلة-سانا

أكدت المقاومة الفلسطينية أن المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تؤكد طبيعة هذا الكيان الفاشي المجرم المارق عن كل قيم الحضارة والإنسانية.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “في جريمة وحشية، تؤكّد طبيعة هذا الكيان الفاشي المجرم، أقدَم الاحتلال الإرهابي اليوم على ارتكاب مجزرة مروّعة بحق المدنيين الأبرياء، تركّزت في مخيم النصيرات للاجئين، وامتدت إلى باقي مناطق المحافظة الوسطى، وأدت إلى ارتقاء وإصابة المئات من الشهداء والجرحى، وتدمير أحياء سكنية في تصعيد متوحش لحرب الإبادة التي ينفذها بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضافت المقاومة: “إن ما أعلنه جيش الاحتلال النازي، من تخليص عددٍ من أسراه في غزة، بعد أكثر من ثمانية أشهر من عدوانٍ استخدم فيه كل الوسائل العسكرية والأمنية والتكنولوجيّة، وارتكب خلاله كل الجرائم من مجازر وإبادة وحصار وتجويع لن يغيِّر من فشله الإستراتيجي في قطاع غزة،

فمقاومتنا الباسلة ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر في حوزتها، وهي قادرة على زيادة غلّتها من الأسرى، كما فعلت في عملية الأسر البطولية الأخيرة التي نفّذتها في مخيم جباليا في نهاية الشهر الماضي”.

وتابعت المقاومة: “لقد سطّرت مقاومتنا الباسلة، ومن خلفها شعبنا الصامد، أروع البطولات في معركة تصديها للعدوان الهمجي الصهيوني، المدعوم من قوى الشر والعدوان، وأخذت على عاتقها، مواصلة طريقها بكل إصرار وتحد حتى دحره، وإفشال أهدافه”، موجهة التحية لأبطال ومقاتلي المقاومة الذين تصدّوا اليوم لقوات الاحتلال المعتدية، واشتبكوا معها بكل بسالة على مدار ساعات في مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى.

وأكدت المقاومة أن ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية وعبرية، حول مشاركة أمريكية في العملية الإجرامية التي نُفِّذَت اليوم يثبت مجدداً دور الإدارة الأمريكية المتواطئ، ومشاركتها الكاملة في جرائم الحرب التي تُرتَكب في قطاع غزة، وكذب مواقفها المُعلَنة حول الوضع الإنساني، وحرصها على حياة الفلسطينيين.

وطالبت المقاومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حقيقي من هذه الجرائم الممتدة، والتي يندى لها جبين الإنسانية، وتحدث بالصوت والصورة أمام العالم أجمع، والعمل على وقفها، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لمحاسبتهم على جرائهم وقتلهم الأطفال والمدنيين بدم بارد.

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