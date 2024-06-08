أساليب وآليات الدعم الزراعي محور ندوة حوارية بالسويداء

السويداء-سانا

أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم ندوة حوارية بعنوان “سياسة الدعم الزراعي.. الأساليب والآليات ” مع المعنيين بقطاع الزراعة في محافظة السويداء.

وتضمنت الندوة التي استضافها مبنى المحافظة مناقشة آليات الدعم وكيفية إيصاله لمستحقيه وتعزيز كفاءة استثماره بما يحقق غاياته في زيادة الإنتاج الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المجتمعية.

ودعا المشاركون في الندوة إلى إيجاد الآلية المناسبة لدعم محصول التفاح الرئيسي بالسويداء والأدوية الزراعية والأسمدة والأعلاف ومستلزمات الإنتاج والثروة الحيوانية وتقديم قروض بدون فوائد لشراء الآليات الزراعية وإقامة شركات تسويق للمنتجات الزراعية وفتح باب التقدم مجدداً للحصول على وثائق التنظيم الزراعي لغير المشمولين بالتنظيم للاستفادة من الدعم ووقف استيراد العديد من المنتجات التي يوجد منها إنتاج محلي جيد.

وأشار المشاركون إلى ضرورة تشجيع إقامة منشآت التصنيع الزراعي ودعمها بحوامل الطاقة ومراعاة طبيعة الزراعة بالمحافظة التي أغلبيتها بعلية عند تقديم الدعم ولا سيما لمحصول العنب وزيادة إنتاج غراسه والمقاومة للأمراض وإحداث خطوط إنتاج جديدة في معمل التقطير وإعادة التعاقد بين مؤسسة إكثار البذار والمزارعين لاستلام محصول القمح بما يحقق لهم الدعم وإحداث معامل كونسروة في مناطق الإنتاج.

وذكر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن الندوة الحوارية تسهم بتبادل الآراء والبحث عن آليات وأساليب جديدة للدعم تتناسب مع قدراتنا وخصوصية كل منطقة وطبيعة المنتجات وتلبي الطموح وتحقق أفضل النتائج.

وتطرق الوزير قطنا إلى أشكال الدعم التي تمت خلال السنوات الماضية سواء ما يتعلق منها بالتصنيع أو التسويق الخارجي أو السعر النهائي للمنتجات وغيرها مؤكداً أهمية العمل لتطوير القطاع الزراعي وإدخال التقانات الزراعية وتحسين القيمة الاقتصادية الربحية التي يحصل عليها الفلاح وتعزيز الاستثمار في الموارد.

وبين الوزير أن السويداء محافظة تحتوي العديد من المنتجات التي تحقق مصدر استقرار للسكان وتدعم الاقتصاد الوطني وتلقى الاهتمام من الحكومة مؤكداً أهمية الاستفادة بالمرحلة القادمة من المدينة الصناعية بأم الزيتون لتحقيق التكامل بين القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

بدوره لفت محافظ السويداء أكرم محمد إلى أهمية الندوة في رسم سياسة مستقبلية للدعم الزراعي انطلاقاً من أن الزراعة هي الحامل الرئيسي للاقتصاد مؤكداً أهمية الاستفادة من المداخلات للوصول للغاية من الندوة.

وقدم مدير صندوق دعم الإنتاج الزراعي في الوزارة الدكتور رائد حمزة مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية عرضاً عن المسارات الرئيسية في منظومة الدعم وأهدافه لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين وتنمية الريف واستدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج والتكامل مع قطاع الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي.

حضر الندوة معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد وأمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير ورئيس مجلس محافظة السويداء رسمي العيسمي ومديرو الإنتاج النباتي والحيواني والاتصال والدعم التنفيذي في الوزارة.

عمر الطويل

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