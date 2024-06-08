مصرع رائد الفضاء ملتقط صورة “شروق الأرض” من القمر بحادث تحطم طائرة

واشنطن-سانا

قضى رائد الفضاء الأمريكي وليام أندرس الذي التقط صورة شروق الأرض من القمر والبالغ 90 عاماً في حادث تحطم طائرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غريغوري أندرس نجل الراحل الذي شارك في بعثة أبولو 8 قوله: إن والده “لقيَ مصرعه في حادث تحطم طائرة في جزر سان خوان” في الطرف الشمالي الغربي للولايات المتحدة.

وأفادت السلطات المحلية قبل الإعلان عن مقتل أندرس بأن طائرة من طراز قديم تحطمت قرابة الظهر بالقرب من ساحل إحدى جزر سان خوان في ولاية واشنطن الأمريكية، بينما لم تعثر فرق تفتيش المنطقة بعد على أي جثث.

يذكر أن بعثة أبولو 8 التي انطلقت في كانون الأول عام 1968 ضمّت وليام أندرس ورائدَي فضاء آخرَين، حيث طبعَ وليام خلالها عملية استكشاف الفضاء بصورة شهيرة عرِفَت بشروق الأرض التقطها خلال مشاركته في البعثة التي كانت أول مركبة تدخل مدار القمر.

وكان وليام أندرس قبل أن يصبح رائد فضاء طياراً في الجيش الأمريكي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency