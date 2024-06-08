منصور: إدراج (إسرائيل) على قائمة العار الأممية خطوة في الاتجاه الصحيح

نيويورك-سانا

رحب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور بقرار الأمم المتحدة إدراج كيان الاحتلال الإسرائيلي على قائمة العار الأممية لمنتهكي حقوق الطفل.

ونقلت وكالة وفا عن منصور قوله في بيان اليوم: إن “وضع الأمم المتحدة “إسرائيل” على قائمة منتهكي حقوق الأطفال لن يعيد لنا الآلاف من أطفالنا الذين قتلوا على يد “إسرائيل” على مدار عقود طويلة، ولن ترجع الحياة العادية لمن تسببت لهم بالإعاقة، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء ثقافة ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب المزمنة التي تمتعت بها “إسرائيل”، والتي تركت أطفالنا يعانون من عواقبها”.

وأشار منصور إلى أن “إسرائيل” أفلتت من العقاب والمحاسبة على جرائمها ضد الأطفال الفلسطينيين لعقود طويلة، ما جعلها تتمادى في استهداف أطفالنا وإلحاق الضرر بهم في انتهاك صارخ لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية.

وبين منصور أن حياة الأطفال الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة أطفال العالم، ولم يعد يمكن للمجتمع الدولي تقديم الاستثناءات للاحتلال فجرائمه ازدادت وحشية بشكل يندى له جبين الإنسانية جمعاء، مشدداً على أن القيادة الفلسطينية ستستمر في جهودها القانونية والسياسية حتى تحقيق العدالة، وإيقاف جرائم الاحتلال ضد جيل فلسطيني تلو الآخر.

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