البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على مدرسة للأونروا في مخيم النصيرات استهانة بقرارات العدل الدولية

القاهرة-سانا

ندد البرلمان العربي بشدة بقصف كيان الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لـ الأونروا في مخيم النصيرات وسط غزة أدى إلى استشهاد نحو 40 نازحاً أغلبهم من النساء والأطفال.

وأكد البرلمان العربي أن هذا العدوان هو استكمال لمجازر كيان الاحتلال الذي يضرب عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية، ويواصل عملياته العسكرية التي تستهدف قتل المدنيين الأبرياء وتنفيذ الإبادة الجماعية وذلك تحت أعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وطالب البرلمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالاضطلاع بمسؤولياتها ووقف العدوان المتواصل وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين وحماية المدنيين الأبرياء وإجراء تحقيقات عاجلة وفورية في المجازر والجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال بحق المدنيين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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