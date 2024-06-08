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الجيش اليمني يستهدف سفينتين تابعتين للعدوان في البحر الأحمر

2024-06-07

صنعاء-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، وذلك نصرةً للشعب الفلسطيني ورداً على الجرائم بحق النازحين في رفح.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان: إن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينة Elbella وسفينة AAL GENOA بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية، وأن الإصابة كانت دقيقة.

وأوضح سريع أن العمليتين نفذتا بعد رصد خروقات من قبل الشركتين المالكتين للسفينتين لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

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