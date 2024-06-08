الأمم المتحدة تدرج (إسرائيل) على قائمة العار لقتلها عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين

نيويورك-سانا

أدرجت الأمم المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي على قائمة العار الأممية لمنتهكي حقوق الطفل بسبب قتلها عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ ممثل الكيان لدى المنظمة الدولية بالقرار.

الرئاسة الفلسطينية رحبت على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة بالقرار الأممي، مشيرة إلى أنه كان يجب وضع كيان الاحتلال على هذه القائمة منذ فترة طويلة مع استمراره في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد أبو ردينة أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح لمحاسبة “إسرائيل” على جرائمها ووضع حد لها من قبل المجتمع الدولي، على طريق تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

بدوره أعرب رياض المالكي مستشار الرئيس الفلسطيني عن الأمل في أن يسفر إدراج الكيان على قائمة العار عن مراجعة حقيقية لدول العالم في علاقاتها معه، ووقف مده بالأسلحة التي تفتك بالفلسطينيين وفي مقدمتهم الأطفال.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية قتل الاحتلال الإسرائيلي 15517 طفلاً فلسطينياً في قطاع غزة، إلى جانب عشرات الأطفال في الضفة الغربية منذ بدء عدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.

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