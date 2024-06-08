حريق يلتهم عشرات الدونمات من القمح والفول في قرية الشيخ سعد بدرعا

درعا-سانا

تمكنت وحدة إطفاء نوى بالتعاون مع صهاريج مديرية الزراعة والمجتمع المحلي من السيطرة على حريق ضخم نشب في حقول القمح والفول في قرية الشيخ السعد بمحافظة درعا.

وبيّن مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش لمراسل سانا أن الاستجابة السريعة وتضافر جهود الأهالي مع وحدة إطفاء نوى ومديرية الزراعة كانت العامل الأساسي في السيطرة على الحريق وتبريده.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة وحركة الرياح النشطة ساهمتا بشكل كبير في سرعة انتشار النيران إلى الحقول المجاورة حيث أتى الحريق على حوالي 100 دونم من القمح و20 دونماً من الفول.

ليلى حسين

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