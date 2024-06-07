فوز عامودا وعمال السويداء في بطولة الواعدات بكرة القدم

السويداء-سانا

انطلقت اليوم على أرض الملعب الصناعي بالسويداء منافسات بطولة الواعدات بكرة القدم تحت 14 عاماً لحساب المجموعة الثانية التي تضم فرق عامودا وعمال السويداء والرحى والقريا وأكاديمية الأبطال.

وأسفرت النتائج المسجلة عن فوز فريق عامودا على الرحى بهدفين مقابل هدف فيما تغلب فريق عمال السويداء على القريا 1-صفر.

ويتأهل بعد نهاية منافسات المجموعة الأول والثاني فيها إلى الدور قبل النهائي المقرر في الثالث عشر من الشهر الحالي.

عمر الطويل

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