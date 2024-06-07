طقس الغد.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض الغيوم فوق مرتفعات القلمون وفرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق تلك المرتفعات، وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..