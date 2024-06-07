شابة تحول شغفها بالطبخ إلى مشروع متناهي الصغر لتصنيع المأكولات الشعبية بالسويداء

السويداء-سانا

حولت الشابة شروق الحلبي من محافظة السويداء حالة شغفها بالطبخ ومهارتها فيه إلى نقطة ارتكاز لها للانطلاق بتأسيس مشروع منزلي متناهي الصغر لتصنيع المأكولات الشعبية.

المشروع بحسب شروق جاء رغبة منها لإثبات ذاتها بعمل منتج وخاصة بعد تلقيها التشجيع من المحيطين بها جراء تذوق طعامها ما شكل لها حافزاً للانطلاق مؤخراً من منزلها بالعمل والظهور في أول المعارض بمدينة السويداء.

أنواع متعددة من المأكولات كالكبب وورق العريش وغيرها تقضي شروق أوقاتاً في إعدادها ضمن مشروعها بكل شغف ومحبة دون أن يتعارض ذلك مع اهتمامها بواجباتها تجاه أفراد أسرتها كما ذكرت.

وتعتمد شروق كما بينت خلال حديثها لسانا الشبابية على بيع ما تعده من خلال الطلبات المقدمة لها من المعارف والأصدقاء تماشياً مع توجهها لتخصيص صفحة خاصة بمشروعها على وسائل التواصل الاجتماعي وحرصها كذلك على الاستمرار في المشاركة بالمعارض للتعريف به بشكل أكبر.

ورغم ما تواجه شروق من صعوبات وخاصة ما يتعلق منها بنقص الأدوات المطلوبة للعمل تحرص على الاستمرار وتقديم مأكولات تحمل الجودة وتلبي مختلف الأذواق كما أوضحت.

حالة الشغف لدى شروق بعملها يدفعها كما بينت لتوسيعه وتطويره بشكل أكبر بغية الوصول لهدفها في تأسيس مطبخ كبير ومشهور على مستوى المحافظة توفر عبره العديد من فرص العمل.

وتجد شروق ضرورة في تشجيع المشروعات متناهية الصغر بين جيل الشباب وتوفير مختلف مقومات نجاحها وخاصة ما يتعلق منها بالتسويق وذلك انطلاقاً من أهميتها في دعم اقتصاديات الأسرة وتحقيق الاستقرار المادي فيها وتعزيز عملية التنمية المستدامة.

ووفقاً لآمال الحلبي شقيقة شروق وصاحبة مشروع لإنتاج المشغولات الصوفية فإن تجربتها بالعمل اليدوي دفعتها لتشجيع شقيقتها على الانطلاق بمشروعها وخاصة مع وجود حب وفكرة لديها منذ سنوات للتوجه نحو هذا العمل إضافة لطموح لتوسيعه خلال الفترة القادمة.

عمر الطويل

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