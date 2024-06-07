زاخاروفا: واشنطن لن تفلت من مسؤولية استهداف نظام كييف لأراضي روسيا بأسلحة أمريكية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا يمكن لواشنطن أبداً التنصل من مسؤوليتها في السماح للنظام الأوكراني باستهداف الأراضي الروسية باستخدام أسلحة أمريكية.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “إن الولايات المتحدة سمحت للقوات الأوكرانية بشن ضربات ضد الأراضي الروسية بالقرب من حدود مقاطعة خاركوف وهي لن تتمكن من التهرب من المسؤولية عن ذلك”.

من جهة أخرى أعلنت زاخاروفا أن أي عدوان على أراضي بيلاروس سيعتبر تعدياً على روسيا مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب.

وقالت زاخاروفا: “وفقا للعقيدة العسكرية المحدثة لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس لعام 2021 فإن أي عدوان خارجي على بيلاروس ستصنفه روسيا على أنه تعدٍ على أراضينا الاتحادية المشتركة مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة للغاية”.

وأشارت إلى أنه تم نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات وأنظمة دفاع روسية حديثة وأسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس بهدف مساعدة القوات المسلحة البيلاروسية في ضمان أمن الحدود الغربية لدولة الاتحاد ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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