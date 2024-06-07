بوتين: دول “بريكس” تعمل على تشكيل نظام دفع مستقل عن البنية الغربية

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول مجموعة “بريكس” تعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بها بشكل مستقل عن البنية الغربية.

وقال بوتين في كلمة أمام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم: “إن دول بريكس تعمل على تشكيل نظام دفع مستقل لا يخضع للضغوط السياسية والتدخلات والانتهاكات الخارجية وهي تواصل العمل بفعالية مع الشركاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ما يضمن التوازن لجميع المشاركين”.

وأشار بوتين إلى أن “الدول الصديقة لروسيا الاتحادية تمثل ثلاثة أرباع حجم تجارتها وروسيا تبقى أحد المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية رغم كل العقبات والعقوبات الغربية غير المشروعة”، مضيفاً: “نعمل بنشاط على تطوير الخدمات اللوجستية وجغرافية التعاون وبالتالي فإن علاقاتنا مع الدول الآسيوية تعززت من 2020 إلى 2023 بمعدل نمو يصل إلى 60 بالمئة ومع الشرق الأوسط بمعدل الضعف ومع إفريقيا 69 بالمئة ومع أمريكا اللاتينية 42 بالمئة”.

ولفت بوتين إلى أن “معدل نمو الاقتصاد الروسي يتجاوز المتوسط العالمي، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.6 بالمئة في عام 2023 و5.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2024.

وقال الرئيس الروسي: “من خلال منظور العلاقات الاقتصادية يجب النظر إلى العمليات التي تتطور ديناميكياً في العالم الحديث حيث نرى كيف بدأ سباق حقيقي بين الدول من أجل تعزيز سيادتها وذلك على ثلاثة مستويات رئيسية وهي مستويات الدولة والقيمة الثقافية والاقتصاد”.

وأكد بوتين أن البلدان التي كانت تتصدر حتى الآونة الأخيرة القائمة العالمية تحاول بذل قصارى جهدها وبكل الوسائل الممكنة للحفاظ على هيمنتها التي بدأت تتلاشى، معتبراً أن العالم يشهد الآن نمواً تكنولوجياً هائلاً يغير جميع مجالات الحياة، لافتًا إلى أن بلاده أثبتت مستوى عالياً من الاستعداد للتحولات التكنولوجية والقطاع المالي وقطاع خدمات النقل.

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