الرئيس البوليفي: حلف الناتو يعرض السلام العالمي للخطر

سان بطرسبورغ-سانا

أكد الرئيس البوليفي لويس آرسي أن تصرفات حلف شمال الأطلسي “الناتو” تعرض السلام في العالم للخطر، مشيراً إلى أن دول أمريكا اللاتينية لا تشارك الحلف أهدافه، وخاصة في سياسة سباق التسلح.

وعلى هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قال آرسي وفقاً لوكالة سبوتنيك: “لأن تصرفات حلف شمال الأطلسي تعرض السلام في العالم للخطر ونحن نرى هذا ليس في أوروبا فحسب بل أيضاً في أمريكا اللاتينية، ونرى بقلق بالغ أن الحلف يعمل في بلدان مختلفة في المنطقة، حيث لم يكن الأمر كذلك وهو ما يولد مناخاً غير ودي”.

وأضاف: “أعتقد أن هناك قلقاً في المنطقة بشأن تصرفات الناتو، فنحن لا نشارك أهداف سباق التسلح والأهداف العسكرية للحلف، في حين يحتاج الكوكب إلى السلام اليوم”.

وأشار الرئيس البوليفي إلى أن أمريكا اللاتينية هي منطقة من العالم يتم فيها حل الصراعات بين الدول من خلال الحوار وليس الأسلحة، والناتو لا يأتي إلى الدول بنوايا حسنة.

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