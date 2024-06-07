المكتب الإعلامي في غزة يطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال ضد مراكز الإيواء

القدس المحتلة-سانا

طالب المكتب الإعلامي في غزة المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد مراكز الإيواء التي تعج بالنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب.

وأكد المكتب في بيان اليوم أن القصف الممنهج لمراكز الإيواء المكتظة بالنازحين دليل واضح على عدم اكتراث الاحتلال لأي حماية تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني لهذه المراكز معبراً عن إدانته لاستهداف قوات الاحتلال مدرسة لوكالة “الأونروا” تؤوي النازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وذلك بعد يوم واحد على المجزرة التي ارتكبتها بحق مدرسة أخرى تابعة للوكالة الأممية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبيّن المكتب أن مدرسة النازحين التي استهدفها الاحتلال اليوم تعتبر الـ 150 من بين مجموع مراكز الإيواء التي تؤوي نازحين والتي قام بقصفها من خلال الصواريخ أو قذائف الدبابات والمدفعية وذلك في استهداف وحشي ممنهج ضد عشرات آلاف الفلسطينيين الموجودين فيها.

وشدد المكتب على أن الولايات المتحدة شريك للاحتلال الإسرائيلي في جرائم الحرب التي يرتكبها بحق أهالي القطاع المنكوب داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ خطوة قانونية عملية تجاه هذه الجرائم ومحكمة العدل الدولية لإصدار حكم قضائي بإيقاف هذا العدوان وإدانة الاحتلال ومسؤوليه على كل الجرائم المرتكبة منذ بداية العدوان.

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