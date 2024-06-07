إصابة 20 شخصاً جراء قصف أوكراني صاروخي على المناطق السكنية في مدينة لوغانسك

موسكو-سانا

أصيب 20 شخصاً بينهم طفل جراء قصف صاروخي أوكراني استهدف المناطق السكنية في مدينة لوغانسك.

وأفادت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية وفقاً لوكالة نوفوستي بأن القوات الأوكرانية أطلقت اليوم 6 صواريخ على الأقل على منشآت مدنية في المدينة، مشيرة إلى أنه تم تحييد بعض هذه الصواريخ، لكن بعضها الآخر سقط في المدينة، ما أسفر عن إصابة 20 شخصاً.

وكانت وكالة “تاس” أفادت بسماع دوي انفجارات في السماء فوق مدينة لوغانسك تبعتها انقطاعات في عمل الاتصالات المتنقلة.

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