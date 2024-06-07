12 شهيداً على الأقل جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد ما لا يقل عن 12 فلسطينياً وأصيب آخرون اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ما لا يقل عن 12 فلسطينياً استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل في مدينة رفح جنوب القطاع ودير البلح ومخيم المغازي وسطه وحي الصورة بمدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 36654 شهيداً و83309 جرحى، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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