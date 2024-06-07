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المقاومة اللبنانية تستهدف قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت

2024-06-06

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وحققت إصابات مباشرة فيها.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلو ‌‏المقاومة انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم التجهيزات التجسسية المستحدثة للعدو الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة.

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