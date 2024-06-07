المقاومة اللبنانية تستهدف قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وحققت إصابات مباشرة فيها.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلو ‌‏المقاومة انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم التجهيزات التجسسية المستحدثة للعدو الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency