انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن الدولي

الأمم المتحدة-سانا

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم كلاً من الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً لمدة عامين من مطلع شهر كانون الثاني عام 2025.

وذكرت رويترز أن الدول الجديدة ستحل في المجلس محل الإكوادور واليابان ومالطا وسويسرا وموزمبيق.

ويضم مجلس الأمن الدولي خمس دول أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض “الفيتو” هي: روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في حين ينتخب الأعضاء الـ 10 الباقون من قبل أعضاء الجمعية العامة.

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