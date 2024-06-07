تنظيم 37 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الحالي

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا خلال الأسبوع الحالي 37 ضبطاً تموينياً بحق محطتي محروقات ومخابز خاصة وفعاليات تجارية مختلفة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط توزعت على محطتي محروقات سرور وغزالة في الشيخ مسكين وخربة غزالة بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وتسعة مخابز خاصة في نوى والشيخ سعد وابطع والشرايع وموثبين وقرفا وكمونة بمخالفات تتعلق بنقص الوزن وسوء الصناعة والإخلال بمواعيد العمل وعدم وجود ميزان إلكتروني.

وأضاف: إن دوريات حماية المستهلك نظمت تسعة ضبوط بحق محال عطورات وسمانة وألبسة ومفروشات ومحمصة وحلويات في مدينتي إزرع و درعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل تجاري.

وبين الدكتور الصياصنة أن الضبوط طالت 17 فعالية تجارية مختلفة ديباجات وسمانة وجاروشة ومكياجات وسوبر ماركت وأحذية و مطعم وألبان وأجبان وعصرونية في درعا والقنية ودير البخت وإنخل وبإزرع والصنمين وخبب بمخالفة عدم إبراز فواتيرأوإبراز فواتير غير نظامية.

قاسم المقداد

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