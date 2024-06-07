تكريم مسنين في السويداء

السويداء-سانا

كرمت مؤسسة مرساة الخيرية التعليمية التنموية الصحية بالسويداء اليوم بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل 45 مسناً، وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

وتضمن التكريم الذي أقيم بالتنسيق مع جمعية رعاية المسنين في صالة نقابة المهندسين الزراعيين بمدينة السويداء فقرات ترفيهية غنائية تراثية على آلة الربابة أداها الفنان لؤي العقباني، وفقرة خاصة بالأمثال الشعبية إضافة إلى توزيع مبالغ مادية وهدايا.

وذكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة أيمن بركة أن هذه الفعالية هي استمرار للمبادرات والأنشطة التي تنفذها المؤسسة بمختلف المناسبات، وذلك في إطار جهودها للوصول لمختلف شرائح المجتمع، فيما قدم رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المسنين بالسويداء سجيع عزقول الشكر للقائمين بهذه المبادرة التي تدل على الاهتمام بالمسنين خاصة في هذه الظروف الصعبة.

بدوره أشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء المهندس سامر بحصاص إلى أهمية هذه المبادرة بالتكريم انطلاقاً من الحرص على شريحة تستحق منا كل الاهتمام.

ولفتت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء المحامية رغدى الغوثاني إلى أن تكريم هذه الشريحة التي قدمت وأعطت وربت هو أقل واجب تجاهها.

عمر الطويل

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