البحوث والتطبيقات الهندسية في خدمة إعادة الإعمار… ندوة علمية بجامعة طرطوس

طرطوس-سانا

تركزت مخرجات الندوة العلمية التي أقامتها جامعة طرطوس برعاية شركة سيريتل وتحت عنوان “البحوث والتطبيقات الهندسية في خدمة إعادة الإعمار” على إعادة بناء العقل العلمي البحثي من مختلف الاختصاصات، وعقد لقاءات دورية مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والمراكز البحثية وإقامة ندوات ومؤتمرات علمية دورية وتوفير الدعم الكامل لها، وذلك في إطار عملية إعادة الإعمار.

وطالب المشاركون برفد مخابر كلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس بالتجهيزات الحديثة الموائمة للتطور التكنولوجي وزيادة التعاون بين المنشآت البحثية التعليمية مع مركز التصنيع في كلية العلوم لتبني المشاريع والأبحاث المميزة ودمجها بسوق التصنيع والعمل والاهتمام بمخرجات التعليم التقني والتطبيقي وربطها بسوق العمل من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع وزارات الدولة والشركات الخاصة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أشار رئيس جامعة طرطوس الدكتور محمد ديوب إلى أهمية الندوة ودور كلية الهندسة التقنية في المساهمة واختيار الطرق والآلات الواجب اعتمادها في إعادة إعمار كل ما دمرته الحرب الإرهابية على سورية.

بدوره عميد كلية الهندسة التقنية الدكتور علي خضور بين أن الكلية تضم أقساما نوعية وغير متماثلة على مستوى القطر، ولكل خريج دور في إعادة الإعمار من خلال الدمج في الصناعة والمناطق الصناعية والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تقديم المشورة والدراسات الهندسية والخبرات في خدمة متطلبات الإعمار كونها ضرورة ملحة في هذه المرحلة.

المنسقة الإعلامية لشركة سيريتل هيا عبد الله بينت أن إعادة إعمار سورية وبنائها مسؤولية الجميع، وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية قدمنا رعايتنا لهذه الندوة العلمية، لتكون مكاناً لتبادل الأفكار والمعرفة والخبرة، وانطلاقةً جديدة للمساهمة ببناء مستقبل أقوى لبلدنا، منوهة بأن سيريتل هدفها أن تكون جزءاً من أي مبادرة أو مشروع أو فعاليات تسعى لإعمار سورية والتأكيد على الاستعداد الدائم لتقديم الدعم والمساعدة في ذلك.

وتضمنت فعاليات الندوة العلمية التي أقيمت على مدرج كلية العلوم 17 محاضرة بحثية علمية شملت محورين: الأول بعنوان “محور الأتمتة الصناعية وتقانات الطاقات المتجددة”، والثاني بعنوان “المواد التطبيقية وتكنولوجيا الآلات الزراعية وتقانة الأغذية”.

وبين رئيس الجلسة الأولى الدكتور محمد درويش أنها ضمت مجموعة من المحاضرات البحثية الخاصة بتطبيق أنظمة الطاقات المتجددة ولا سيما الألواح الكهروضوئية من وجهة نظر التشريع والتطبيق ونقابة المهندسين، إضافة إلى الأتمتة الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة في عملية قيادة الآلات.

بدورها الدكتورة ريم إسماعيل رئيسة الجلسة الثانية بينت أن المحاضرات شملت المواد التطبيقية وتكنولوجيا الآلات الزراعية وتقانة الأغذية وكيفية تطبيقها في الآلات الزراعية واستخدام المواد التطبيقية والتقنيات الجديدة في المواد الغذائية وغيرها في مرحلة إعادة الإعمار.

وتضمنت فعاليات الندوة شرحاً مصوراً لعمل مخابر كلية الهندسة التقنية وفيديو يوثق شهداء كلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس، ومعرضاً لبوسترات بحثية علمية لطلاب الدراسات العليا والماجستير، وتكريما للجهة الراعية وأعضاء الهيئة التدريسية من المتقاعدين.

ذوالفقار أبو غبرا

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