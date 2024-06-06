الصحة العالمية: تسجيل أول وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في العالم

مكسيكو سيتي-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع H5N1 في المكسيك.

وقالت المنظمة في بيان: إن “سلطات الصحة المكسيكية أبلغتها بحالة وفاة مؤكدة لإنسان مصاب بفيروس H5N1، موضحة أن “الحالة اكتشفت لدى أحد المقيمين بولاية مكسيكية، وهي أول حالة مؤكدة مختبرياً ترى في إنسان لأول مرة في العالم”.

وشددت المنظمة على أن “العدوى البشرية الناجمة عن فيروس H5N1 لها قدرة كبيرة على التأثير في الصحة العامة وفقاً للوائح الصحية الدولية”.

وعلى الرغم من أن مصدر التعرض للفيروس في هذه الحالة غير معروف حالياً إلا أن الفيروس تم الإبلاغ عنه في الدواجن في المكسيك.

وإنفلونزا الطيور هو مرض فيروسي معد يصيب الطيور ولا سيما المائية البرية مثل البط والأوز وينتقل بين الطيور المصابة فيما تنقل الطيور الموبوءة بالفيروس المرض للإنسان من خلال ملامسة برازها ومخالطته.

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