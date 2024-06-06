زاخاروفا: ماكرون لم يحقق ذاته في السياسة فطرح فكرة السباحة في نهر السين الملوث

موسكو-سانا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أداء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واجباته تجاه شعبه واستعداده للسباحة في نهر السين رغم معدلات التلوث فيه.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إن “ماكرون يعاني من أزمة تؤدي إلى ظهور نهج هستيري في أداء واجباته، ولا يسعني إلا أن أتعاطف مع الشعب الفرنسي الذي أصبح ضحية لمثل هذه العقلية”، مضيفة: إن “العديد من الفرنسيين يشعرون بالخجل من تمثيلهم من قبل مثل هذا الشخص”.

وأشارت إلى أنه “لا يمكن تصور شيء مماثل من قبل رؤساء سابقين، إذ كان لديهم ما يجب عمله ويمكنهم إظهار مهاراتهم في المجال السياسي ومجال بناء الدولة وحل مشاكل العالم بشكل كامل كما كان من الضروري أن يفعلوه كسياسيين وكقادة لبلدانهم منتخبين من قبل الشعب”.

وكان من المفترض أن تجري في نهر السين في آب الماضي مرحلة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، وذلك تحضيراً للألعاب الأولمبية لكن تم إلغاء المنافسة بسبب المستويات المفرطة لتلوث المياه في النهر.

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