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طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وأجواء سديمية في عدة مناطق

2024-06-06

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صحواً وحاراً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة، وغربية إلى شمالية غربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في ساعات بعد الظهر والمساء تتجاوز 50 كم/سا تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق41 /26
المنطقة الجنوبية40 /23
المرتفعات الجبلية34 /18
المنطقة الوسطى42 /25
المنطقة الساحلية31 /23
المنطقة الشمالية41 /26
منطقة الجزيرة43 /27
المنطقة الشرقية44 /28
منطقة البادية43 /26

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