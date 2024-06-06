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مانتوروف: النجاحات التي تحققت في العملية العسكرية الروسية الخاصة زادت الطلب الأجنبي على السلاح الروسي

2024-06-06

موسكو-سانا

كشف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية دينيس مانتوروف أن عدداً كبيراً من طلبات العملاء الأجانب لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية قدم للشركات الروسية بعد أن أثبتت هذه الأسلحة فعاليتها في إطار العملية العسكرية الخاصة.

ونقل موقع آر تي عن مانتوروف قوله في جلسة نقاش بعنوان “مهمات الأغراض المزدوجة” في إطار منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024: “عدد كبير من الدول اليوم بعد أن تلقت إشارة حول منتجاتنا الموجودة، مهتمة بشرائها… كان هذا هو الحال من قبل، لكن الطلبات اليوم تأتي بشكل أكثر نشاطاً”، موضحاً أن صناعة الدفاع المحلية ستبدأ في تلبية طلبات الدول الأجنبية لأنها تفي بجميع الالتزامات المطلوبة.

ولفت مانتوروف إلى أنه بعد تكلل العملية العسكرية الخاصة بالنجاح، ستركز مؤسسات المجمع الصناعي العسكري أيضاً على تنويع الإنتاج، وتكييف قدراتها لإنتاج منتجات مدنية عالية التقنية.

وانطلقت اليوم فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2024، والذي يستمر إلى الـ 8 من الشهر الحالي.

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