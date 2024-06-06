كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية بكرة القدم للقاء منتخب كوريا الديمقراطية بتصفيات كأس العالم

فينتيان-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية الأول بكرة القدم هيكتور كوبر التشكيلة التي سيخوض بها منتخبنا مباراته مع منتخب كوريا الديمقراطية في وقت لاحق اليوم في لاوس ضمن الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات للتصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا.

وضمت التشكيلة أحمد مدنية وثائر كروما وعمرو ميداني ومؤيد عجان وعبد الرحمن ويس وخليل إلياس وإيزاكيل العم ومحمد الحلاق وعمار رمضان وإبراهيم هيسيار وعمر السومة.

وكان منتخبنا قد فاز على منتخب كوريا الديمقراطية بهدف دون رد في الجولة الأولى وخسر أمام اليابان بخماسية نظيفة في الجولة الثانية وتعادل مع منتخب ميانمار بهدف لمثله بالجولة الثالثة، قبل أن يفوز على منتخب ميانمار بسبعة أهداف دون رد بالجولة الرابعة.

محمد الرحيل

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