50 شركة متنوعة في افتتاح مهرجان هلا بالعيد الثالث بحلب

حلب-سانا

بمشاركة 50 شركة للمنتجات الغذائية والنسيجية والكيميائية افتتحت مساء اليوم فعاليات مهرجان هلا بالعيد الثالث الذي تقيمه محافظة حلب ومؤسسة الكنانة للمعارض والمؤتمرات على أرض سوق هنانو الكراج القديم ويستمر لمدة عشرة أيام.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض في تصريح للصحفيين أن ما يميز المهرجان لهذا العام هو المشاركة الواسعة للشركات ومعامل الإنتاج الغذائية من مختلف المحافظات والتي وفرت مختلف أنواع المواد الغذائية والاستهلاكية التي تلبي حاجة المواطنين للتسوق قبيل عيد الأضحى المبارك والتي تتمتع بالجودة في النوعية والمنافسة بالأسعار المخفضة التي تتراوح بين 15 و30 بالمئة.

وأضاف: إن المحافظة تقدم كل الدعم اللازم لإقامة هذه المهرجانات بهدف إفساح المجال للشركات المتوسطة والصغيرة لتسويق المنتج الوطني بشكل مباشر إلى المستهلك وبالشكل الذي يسهم في تفعيل ودعم الحركة الاقتصادية.

وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الكنانة للمعارض والمؤتمرات كنانة علوش: إن المهرجان يهدف لمساعدة الأهالي بالتسوق عبر طرح تشكيلة سلعية واسعة وبسعر التكلفة من المنتج إلى المستهلك لتلبية احتياجات العائلة الحلبية من المواد الاستهلاكية والألبسة وحلويات العيد والأدوات المنزلية والمنظفات.

وبيّن صانع الحلويات عرابي أبو بكر: إنه يقدم مختلف أنواع حلويات العيد العربية والمعجنات من الكعك والغريبة والبرازق بأسعار منافسة بينما قال فؤاد صباغ إنه يشارك بالمنظفات وصابون الغار ومساحيق الغسيل والجلي مع إجراء عروض أسعار وحسومات يومية تصل إلى 50 بالمئة تشجيعاً لزوار المهرجان بالتسوق.

ونوه عبد السلام بادنجكي بالتنظيم الجيد للمهرجان حيث يقدم منتجاته الوطنية من أدوات المطبخ المنزلية التي تحتاجها كل أسرة ونوعية جيدة من المنتج إلى المستهلك وبنسبة تخفيضات تصل إلى 30 بالمئة على المواد المعروضة.

وقال محمد طيفور: إنه يشارك بالألبسة الجاهزة الرجالية والنسائية والأطفال وبتخفيضات تتجاوز 50 بالمئة معتبراً أن المهرجان يشكل فرصة لتسويق منتجاته من خلال البيع المباشر إلى المستهلك.

قصي رزوق

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