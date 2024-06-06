على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف… المنجد يبحث مع نظيره المصري آليات تفعيل التعاون المشترك

جنيف-سانا

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع نظيره المصري حسن شحاته آليات تفعيل علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركتهما في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين مشددين على أهمية تكثيف جهود التعاون في قضايا العمل المشتركة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

يشار إلى أن فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في جنيف انطلق في 3 من الشهر الجاري ويستمر حتى 14 منه بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال من 180 دولة حول العالم.

مهند سليمان

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