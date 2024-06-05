مساعدات لـ 188 طفلاً فاقدي المعيل في  8 قرى وبلدات بالسويداء

السويداء-سانا

وزعت مؤسسة مرساة الخيرية التعليمية التنموية الصحية بالسويداء بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مساعدات مادية لأطفال فاقدي المعيل وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وذكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة أيمن بركة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المبالغ الموزعة للأطفال بلغت قيمتها 300 ألف ليرة لكل طفل وذلك في بلدتي المزرعة و الثعلة وقرى الدويره ونجران والدور وداما وجرين ولبين.

وبين بركة أن التوزيع تم بالتنسيق مع الجهات الرسمية المتواجدة في هذه القرى والبلدات .

عمر الطويل

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