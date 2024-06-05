SCS-NET

رودريغيز يدين تواطؤ الكونغرس الأمريكي مع الكيان الإسرائيلي في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا

2024-06-05

هافانا-سانا

أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا عزم الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية انحيازاً للكيان الإسرائيلي، مبيناً أن ذلك دليل على تواطؤ الكونغرس مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني.

وقال رودريغيز في تدوينة على منصة “إكس” إن “الكونغرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات على المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وهو إجراء يكشف تواطؤه في هذه الإبادة الجماعية”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة “الإسرائيلية” قتلت 15.438 طفلاً في غزة فيما يواجه 3500 طفل خطر الموت بسبب الجوع ونقص اللقاحات وعرقلة المساعدات الإنسانية ، مطالباً بـ “محاكمة الكيان الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

وزير الخارجية الكوبي:العدوان الإسرائيلي على غزة أفظع جريمة في القرن

هافانا-سانا أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز مجدداً اليوم استمرار العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved