رودريغيز يدين تواطؤ الكونغرس الأمريكي مع الكيان الإسرائيلي في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

هافانا-سانا

أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا عزم الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية انحيازاً للكيان الإسرائيلي، مبيناً أن ذلك دليل على تواطؤ الكونغرس مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني.

وقال رودريغيز في تدوينة على منصة “إكس” إن “الكونغرس الأمريكي يعتزم فرض عقوبات على المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية، وهو إجراء يكشف تواطؤه في هذه الإبادة الجماعية”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة “الإسرائيلية” قتلت 15.438 طفلاً في غزة فيما يواجه 3500 طفل خطر الموت بسبب الجوع ونقص اللقاحات وعرقلة المساعدات الإنسانية ، مطالباً بـ “محاكمة الكيان الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني”.

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