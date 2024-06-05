الرئاسة الفلسطينية تحذر من تفجر الأوضاع في المنطقة

القدس المحتلة-سانا

حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن تزامن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على مدينة القدس المحتلة مع استمرار الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة المنكوب سيؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريحات نقلتها وكالة وفا أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه لن تغير من واقع مدينة القدس كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، كما أنها تشكل خرقاً لجميع القوانين الدولية التي تعتبر القدس أرضاً فلسطينية محتلة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة ضد المدينة المقدسة هي محاولات عبثية لفرض سياسة الأمر الواقع عليها، لكنها لن تنجح بفضل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بتاريخه وهويته الفلسطينية ومقدساته.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 243 يوماً في قطاع غزة، ووقف اعتداءاته في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

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