طقس الغد.. استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق

دمشق-سانا

يستمر الجو غداً صحواً وحاراً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والمساء والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 41 /26 المنطقة الجنوبية 40 /23 المرتفعات الجبلية 34 /18 المنطقة الوسطى 42 /25 المنطقة الساحلية 32 /23 المنطقة الشمالية 42 /26 منطقة الجزيرة 43 /27 المنطقة الشرقية 44 /28 منطقة البادية 43 /26

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency