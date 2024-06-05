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طقس الغد.. استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق

2024-06-05

دمشق-سانا

يستمر الجو غداً صحواً وحاراً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والمساء والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق41 /26
المنطقة الجنوبية40 /23
المرتفعات الجبلية34 /18
المنطقة الوسطى42 /25
المنطقة الساحلية32 /23
المنطقة الشمالية42 /26
منطقة الجزيرة43 /27
المنطقة الشرقية44 /28
منطقة البادية43 /26

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