بيسكوف: واشنطن لا تستطيع تهديد الصين

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الصين هي أكبر اقتصاد في العالم وأن واشنطن لا تستطيع التحدث معها بلهجة التهديد أو الابتزاز.

وتعليقاً على تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرض عقوبات محتملة ضد الصين والتدخل في العلاقات التجارية بين بكين وموسكو قال بيسكوف في تصريح اليوم وفقاً لوكالة سبوتنيك ” نعلم على وجه اليقين أن الصينيين لا يحبون هذا ونحن نتضامن مع رفاقنا الصينيين ونعتبر مثل هذه اللهجة غير مناسبة وغير مقبولة على الإطلاق”.

وأكد بيسكوف أن الصين وروسيا دولتان ذات سيادة وعلاقاتهما ليست موجهة ضد أحد ويسعيان لتحقيق هدف واحد وهو تطوير التعاون متبادل المنفعة والاحترام المتبادل.

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