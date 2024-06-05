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بمشاركة سورية… بدء فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

2024-06-05

موسكو-سانا

انطلقت اليوم فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة بينها سورية وستستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.

ويعقد المنتدى تحت عنوان “أساس العالم المتعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة” ومن المقرر عقد اجتماعات خلاله للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الإبداعية.

ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى في 7 حزيران الحالي.

وتشارك سورية في المنتدى بوفد يرأسه وزير المالية الدكتور كنان ياغي.

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