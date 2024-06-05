انتهاء عمليات حصاد محصول الشعير في الحسكة

الحسكة-سانا

أنهى فلاحو محافظة الحسكة حصاد المساحات المزروعة بمحصول الشعير المروي والبعل، والذي بدأ مطلع الشهر الماضي في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي في المحافظة.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن المساحة الإجمالية المحصودة في محافظة الحسكة بلغت 351700 هكتار، منها 330000 هكتار مزروعة بعلاً، و21400 هكتار مروية، موضحاً أن تقديرات الإنتاج تبلغ 430 ألف طن.

ولفت بلال إلى أن عمليات حصاد محصول القمح لا تزال مستمرة، حيث بلغت المساحة المحصودة من محصول القمح البعل 309000 هكتار من إجمالي المساحة المزروعة والبالغة 375500 هكتار، فيما بلغت المساحة المحصودة بالقمح المروي 59100 هكتار من إجمالي المساحة المزروعة والبالغة 93000 هكتار، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من عمليات حصاده خلال النصف الثاني من الشهر الحالي.

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