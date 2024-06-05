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الرئيس الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع السوداني العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا العربية والدولية

2024-06-05

دمشق-سانا

بحث السيد الرئيس بشار الأسد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الثنائية، وعدداً من القضايا العربية والدولية.

وتناول الاتصال ملفات مشتركة، منها تعزيز أمن الحدود والجهود المبذولة لترسيخه، والتعاون في مكافحة الإرهاب خدمة لمصلحة البلدين وشعوب المنطقة كلها.

وناقش الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة وخصوصاً الاقتصادية منها، بما يحقق الفائدة لشعبي البلدين الشقيقين.

وتناول الحديث العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وتوحيد الجهود لوقف جرائم الكيان الإسرائيلي.

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