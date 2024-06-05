“سلام لغزة … جرح الإنسانية”… فعالية ثقافية في السويداء

السويداء-سانا

أقام فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء اليوم فعالية ثقافية بعنوان “سلام لغزة .. جرح الإنسانية”، شارك فيها أدباء من اتحاد الكتاب العرب الفلسطينيين فرع سورية.

وتمحورت الفعالية حول القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني من ويلات، جراء جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة.

وأشارت رئيسة فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء وجدان أبو محمود التي أدارت الفعالية إلى أهميتها للتأكيد على أن الكلمة سيف في وجه الباطل وللثقافة والأدب دور في مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحق.

وتحدث الكاتب والناقد الأدبي عمر جمعة عن تأثر الأدب بطوفان الأقصى واستثماره في أعمال الأدباء، ما يؤكد استمرارية الأدب المقاوم وتأثير الكلمة وما قدمته الحركة الأدبية الفلسطينية عبر التاريخ.

وتناول الشاعر فادي عيسى في قصائد “صرخة على جدار المجد” و”جرح البرتقال” و”لاجىء من تين وزيتون ” موضوع المقاومة وعنفوان الشعب الفلسطيني بالتصدي للعدو الصهيوني وصموده في غزة، وما يعانيه من تقاعس دولي تجاه قضيته.

وحملت قصائد الشاعر رضوان قاسم عناوين متنوعة منها “فاء أنا ” و”أشعل فتيل الرؤى” و”يافا” والتي غلبت عليها الحماسة ومضامين وطنية ووجدانية من الفخر والألم والفقد للوطن والحنين والفخر بطوفان الأقصى والاعتزاز بالشهداء.

وأظهرت الشاعرة خلود قدورة في قصائد “مجازات” و”ولي الكرامة” و”سمرائي” كيفية تخاذل وخنوع وصمت دول الغرب تجاه فلسطين ودور النضال الوطني الفلسطيني في تأكيد حق العودة.

ورافق الفعالية افتتاح معرض توثيقي للحركة الرياضية والكشفية في محافظة السويداء من عام 1934 حتى ثمانينيات القرن الماضي، أعده الموثق إحسان السنيح وتضمن نحو 120 وثيقة مصورة.

وبين السنيح أن المعرض يحمل جوانب من الذاكرة التاريخية للمحافظة عبر الصورة وهو يندرج ضمن مشروعه التوثيقي الذي يعمل عليه منذ سنوات.

عمر الطويل

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