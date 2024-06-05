SCS-NET
الشريط الإخباري

قوات الاحتلال ومستوطنيه يجرفون أراضي في الخليل وسلفيت

2024-06-05

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين اليوم على أراضي الفلسطينيين في بلدتي بيت أولا وترقوميا شمال غرب مدينة الخليل ووادي قانا غرب سلفيت بالضفة الغربية، وجرفوا مساحات منها وأحرقوا أشجاراً مثمرة.

وأفاد عضو لجان مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة ترقوميا سليمان جعافرة لوكالة وفا بأن مستوطنين أحرقوا نحو 300 دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات في محيط مستوطنتين جاثمتين على البلدة، فيما قاموا بتجريف مساحات أخرى من البلدة لتوسيع بؤرة استيطانية، فيما جرفت قوات الاحتلال نحو 2.5 دونم في بلدة بيت أولا واقتلعت أشجار زيتون ودمرت منشآت زراعية.

كما جرف مستوطنون مساحات من أراضي وادي قانا لوضع سياج بمحاذاة طريق استيطاني لفصل المنطقة الجنوبية ونبع عين البصة والمورد عن محيط الوادي لإقامة منطقة عازلة يسمح الاحتلال للمستوطنين فقط بدخولها، ويحظرها على الفلسطينيين في محيط بؤرتين استيطانيتين بالمنطقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينياً وتهدم 3 منازل في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 17 فلسطينياً، وهدمت ثلاثة منازل ومنشأة في الضفة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved