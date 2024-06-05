قوات الاحتلال ومستوطنيه يجرفون أراضي في الخليل وسلفيت

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين اليوم على أراضي الفلسطينيين في بلدتي بيت أولا وترقوميا شمال غرب مدينة الخليل ووادي قانا غرب سلفيت بالضفة الغربية، وجرفوا مساحات منها وأحرقوا أشجاراً مثمرة.

وأفاد عضو لجان مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة ترقوميا سليمان جعافرة لوكالة وفا بأن مستوطنين أحرقوا نحو 300 دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات في محيط مستوطنتين جاثمتين على البلدة، فيما قاموا بتجريف مساحات أخرى من البلدة لتوسيع بؤرة استيطانية، فيما جرفت قوات الاحتلال نحو 2.5 دونم في بلدة بيت أولا واقتلعت أشجار زيتون ودمرت منشآت زراعية.

كما جرف مستوطنون مساحات من أراضي وادي قانا لوضع سياج بمحاذاة طريق استيطاني لفصل المنطقة الجنوبية ونبع عين البصة والمورد عن محيط الوادي لإقامة منطقة عازلة يسمح الاحتلال للمستوطنين فقط بدخولها، ويحظرها على الفلسطينيين في محيط بؤرتين استيطانيتين بالمنطقة.

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