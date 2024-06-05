إصابة 3 فلسطينيين واعتقال 53 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين واعتقل 53 اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وبلدة كفر دان غربها وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، كما اعتقلت 8 فلسطينيين، وجرفت الأراضي الزراعية والبنية التحتية في كفر دان.

واعتقلت قوات الاحتلال 45 فلسطينياً خلال اقتحامها بلدات بيت أمر في الخليل وكفر قدوم في قلقيلية وكفر مالك والمغير في رام الله ومخيم عقبة جبر في أريحا.

من جهة أخرى، اقتحم أكثر من 700 مستوطن المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة على بوابات المسجد والبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة من باب العامود إلى باب الساهرة في البلدة القديمة بالقدس، وحشدت نحو ثلاثة آلاف من عناصرها لتأمين المستوطنين خلال اقتحامهم المزمع في وقت لاحق اليوم للمنطقة الممتدة من باب الخليل إلى باب العامود وصولاً إلى حائط البراق، وهو السور الغربي للمسجد الأقصى.

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