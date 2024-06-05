الفنان الشاب عبيدة طربوش… مثال يحتذى في الإصرار والعزيمة لتحدي الإعاقة

حماة-سانا

يتجلى العزم والإصرار والتحدي في شخصية الفنان الشاب عبيدة طربوش المصاب بالصمم والبكم، حيث استطاع بموهبته المتميزة التغلب على إعاقته ليجعل من ريشته جناحاً نحو عوالم من الإبداع والروعة، متجاوزاً عجزه وواقعه الصعب بعزم لا يلين.

وأوضح عبيدة 21 عاماً لنشرة سانا الشبابية أن موهبته في الرسم ظهرت باكراً في سن الثالثة من العمر، حيث كان يقلد الرسومات التي يشاهدها قبل أن يبدأ بتنمية هذه الملكة خلال دراسته في جمعية رعاية المكفوفين والصم بحماة والتي درس فيها حتى الصف السادس، متعلماً المبادئ الأولية للرسم ليتابع بعدها تطوير قدراته الفنية أكاديمياً عبر انتسابه لمركز سهيل الأحدب للفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة بحماة.

وأشار إلى أنه أمضى فترة من الزمن في المركز، حيث تعلم مختلف تقنيات هذا الفن وأساليبه، متدرجاً من الرسم بقلم الرصاص والفحم مروراً بإتقان استخدام الألوان الزيتية والمائية والباستيل، قبل أن ينقطع عن الدراسة بسبب ظروف الحرب ليعود حالياً إليها متابعاً تطوير فنه.

اجتهد عبيدة في التدريب والتعلم مستفيداً من فضاءات الإنترنت في صقل موهبته وإتقان المزيد من أساليب الرسم والاطلاع على التجارب المهمة في هذا الميدان ليصل إلى مرحلة جيدة من الاحتراف والعمل المتميز، حسب ما شرح في حديثه.

وقال: “الرسم متعة تنقلني إلى عالم آخر أعبر فيه عن مكنونات نفسي وخواطرها، حيث يستغرق كل عمل فني مدة تختلف عن سواه حسب صعوبة اللوحة التي اشتغل عليها وما تتضمنه من خطوط وجزئيات، فمنها ما يأخذ أسبوعاً ومنها ما يحتاج إلى مدة أطول ليتم تنفيذ تفاصيله بإتقان عال”.

تلقى طربوش دعماً واسعاً من أسرته ومحيطه الاجتماعي وشارك منذ بداياته في عدد من المعارض الفنية منها في جمعية رعاية المكفوفين ومنها ما هو تابع لوزارة الثقافة، متحدياً الصعوبات التي تواجهه لجهة عدم قدرته على الخروج بمفرده إلى أي مكان بسبب ضعف نظره وصعوبة التواصل مع الناس بلغة الشفاه أو الإشارة، إضافة إلى الصعوبة في تأمين بعض مواد الرسم وغلاء ثمنها.

وتمنى طربوش في ختام حديثه أن يتمكن من إثبات حضوره في المشهد الفني المحلي وإظهار قدراته الإبداعية كما يجب، مناشداً القائمين على العمل الثقافي الاهتمام بذوي الهمم وتنظيم مسابقات ومشاركات لهم داخل سورية وخارجها.

وداد عمران

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