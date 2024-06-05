برلمان سلوفانيا يعترف بالدولة الفلسطينية

ليوبليانا- سانا

صدق البرلمان السلوفيني مساء اليوم بغالبية الأصوات على قرار حكومة البلاد الاعتراف بدولة فلسطين.

وذكرت وكالة فرانس برس أن البرلمان السلوفيني أقر الاعتراف بدولة فلسطين بموافقة 52 نائبا من أصل 90 نائبا بعد مقاطعة المعارضة للجلسة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع على خطوة مماثلة اتّخذتها إسبانيا وإيرلندا والنروج، بالاعتراف بدولة فلسطين.

بدورها قالت وزارة الخارجية السلوفينية في بيان على منصة إكس: “اعترفت سلوفينيا رسميا بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة”.

ولفتت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون إلى أن قرار سلوفينيا “بهذا الصدد هو رسالة أمل وسلام للشعب الفلسطيني”.

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