إخماد حريق كبير في حقول القمح والشعير بين بلدتي كحيل وصيدا بريف درعا الشرقي

درعا-سانا

أخمدت وحدات الدفاع المدني بالتعاون مع الجرارات الزراعية وصهاريج المياه من كل القرى القريبة حريقاً نشب بين بلدتي كحيل وصيدا وامتد إلى سهول الجيزة بريف درعا الشرقي.

رئيس الجمعية الفلاحية ببلدة كحيل موسى القداح صرّح لمراسل سانا أن عمليات الإطفاء امتدت إلى ساعات المساء وكانت الأضرار 200 دونم قمح و300 دونم شعير و500 دونم عقير وأكثر من 60 كوماً من التبن.

وأضاف القداح أن سبب الحريق هو الإهمال والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مهيباً بالأخوة المواطنين والسائقين توخي الحذر خلال الأيام القادمة للحفاظ على المحصول وأرزاق الفلاحين.

رضوان الراضي

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